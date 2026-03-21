Трагедія сталася у пʼятницю, 20 березня, близько 16:45 в одній з багатоповерхівок у Первомайську

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У квартирі пролунав вибух невстановленого предмету. Від отриманих травм на місці загинула 25-річна жінка. Її півторарічну доньку та 6-річного сина госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчі.

Поліцейські встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, ввечері 15 березня у селищі Братське на Миколаївщині через вибух в будинку загинули дві дівчинки 3 та 12 років. Мати дітей та 9-річного сина госпіталізували.