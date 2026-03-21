На Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, двоє її дітей у лікарні
Трагедія сталася у пʼятницю, 20 березня, близько 16:45 в одній з багатоповерхівок у Первомайську
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У квартирі пролунав вибух невстановленого предмету. Від отриманих травм на місці загинула 25-річна жінка. Її півторарічну доньку та 6-річного сина госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.
На місці події працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчі.
Поліцейські встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, ввечері 15 березня у селищі Братське на Миколаївщині через вибух в будинку загинули дві дівчинки 3 та 12 років. Мати дітей та 9-річного сина госпіталізували.
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Удар по Запоріжжю: що відомо про стан постраждалих
21 березня 2026, 14:58ДТП на Кіровоградщині: легковик рознесло вщент, загинули дві людини
21 березня 2026, 14:22На Вінниччині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
21 березня 2026, 13:46У Михайлівському соборі прощаються із Патріархом Філаретом
21 березня 2026, 13:24Смертельна ДТП на Львівщині: вилетів у кювет і наїхав на людей
21 березня 2026, 12:48На Полтавщині жінка випала з балкону з дев’ятого поверху
21 березня 2026, 12:13Фонд Дениса Парамонова розширює благодійні проєкти в Україні
21 березня 2026, 11:42Ранкова атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
21 березня 2026, 11:17Нічна атака: ППО знешкодила 148 зі 154 російських безпілотників
21 березня 2026, 10:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
