В Николаевской области построят завод по производству ядерного топлива

иллюстративное фото: из открытых источников

В Николаевской области будет производиться ядерное топливо для украинских АЭС. Соответствующее распоряжение принял Кабмин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение, открывающее новую страницу в истории отечественной атомной энергетики. Речь идет о строительстве современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС на территории Южноукраинского городского территориального общества", – говорится в сообщении.

Как отмечается, строительство комплекса – важный шаг на пути к энергетической независимости Украины, ведь переход на собственное топливо будет способствовать повышению безопасности топливной составляющей АЭС Украины.

Напомним, Южноукраинская АЭС находится в степной зоне на левом берегу реки Южный Буг в Николаевской области.

Ранее в Николаевской области прошли учения на случай аварии на АЭС. В ходе тренировок отработали мероприятия по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.