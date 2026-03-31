20:35  31 марта
Армия РФ атаковала Никополь на Днепропетровщине, пострадали 11 человек
20:11  31 марта
В Кривом Роге люди перекрыли центральные улицы из-за продолжительных отключений света
16:09  31 марта
В среду дожди накроют всю Украину, но будет тепло
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 22:42

В Николаевской области построят завод по производству ядерного топлива

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области будет производиться ядерное топливо для украинских АЭС. Соответствующее распоряжение принял Кабмин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Кабинет Министров Украины принял стратегическое решение, открывающее новую страницу в истории отечественной атомной энергетики. Речь идет о строительстве современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС на территории Южноукраинского городского территориального общества", – говорится в сообщении.

Как отмечается, строительство комплекса – важный шаг на пути к энергетической независимости Украины, ведь переход на собственное топливо будет способствовать повышению безопасности топливной составляющей АЭС Украины.

Напомним, Южноукраинская АЭС находится в степной зоне на левом берегу реки Южный Буг в Николаевской области.

Ранее в Николаевской области прошли учения на случай аварии на АЭС. В ходе тренировок отработали мероприятия по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »