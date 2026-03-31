31 березня 2026, 15:33

Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю близько 50 мільйонів доларів

31 березня 2026, 15:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сили безпілотних систем уразили ворожий зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» у Луганській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3" – один із ключових елементів ешелонованої ППО армії рф.

"Противник ховає техніку в лісосмугах, проте сховатися не вдасться. Знаходимо і знищуємо. Операцію проведено спільно з Центром глибинних уражень", – йдеться у повідомленні.

Вартість російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук-М3" (9К317М) оцінюється приблизно у 40–50 мільйонів доларів США. Це найсучасніша модифікація у лінійці "Бук", призначена для ураження повітряних цілей на відстані до 70–75 км.

Як повідомлялось, днями Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1" на тимчасово окупованій території Луганської області. Його вартість становить близько 25 мільйонів доларів.

30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
