Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю близько 50 мільйонів доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3" – один із ключових елементів ешелонованої ППО армії рф.

"Противник ховає техніку в лісосмугах, проте сховатися не вдасться. Знаходимо і знищуємо. Операцію проведено спільно з Центром глибинних уражень", – йдеться у повідомленні.

Вартість російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук-М3" (9К317М) оцінюється приблизно у 40–50 мільйонів доларів США. Це найсучасніша модифікація у лінійці "Бук", призначена для ураження повітряних цілей на відстані до 70–75 км.

Як повідомлялось, днями Сили оборони уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1" на тимчасово окупованій території Луганської області. Його вартість становить близько 25 мільйонів доларів.