Украинские военные поразили в Луганской области российский ЗРК стоимостью около 50 миллионов долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал "Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины".

Отмечается, что операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3" – один из ключевых элементов эшелонированной ПВО армии России.

"Противник прячет технику в лесополосах, однако спрятаться не удастся. Находим и уничтожаем. Операция проведена совместно с Центром глубинных поражений", – говорится в сообщении.

Стоимость российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Бук-М3 (9К317М) оценивается примерно в 40-50 миллионов долларов США. Это самая современная модификация в линейке Бук, предназначенная для поражения воздушных целей на расстоянии до 70-75 км.

На днях Силы обороны поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1" на временно оккупированной территории Луганской области. Его стоимость составляет около 25 миллионов долларов.