На Волині жінка та чоловік жорстоко вбили людину

Фото з відкритих джерел

На Волині судили жінку та чоловіка за вбивство з особливою жорстокістю. Найближчі роки вони проведуть за ґратами

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Злочин стався восени 2021 року у місті Володимир. Там чоловік і жінка (яка мала судимість за вбиство) жорстоко побили знайого, з яким розпивали алкоголь. 40-річний потерпілий помер на місці від отриманих травм.

У 2022 році жінка отримала покарання у виді 14 років та 7 місяців позбавлення волі. Її спільник втік до Польщі, але тепер був екстрадований в Україну. Суд призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.

