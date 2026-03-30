Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 870 окупантів, чотири танки, чотири бронемашини, 48 артсистеми, а також 183 одиниці автомобільної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.03.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 29 березня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.