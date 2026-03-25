Українські бійці ліквідували за добу понад 1200 окупантів – Генштаб
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1220 окупантів, шість танків, три бронемашини, 51 артилерійську систему, 2459 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 196 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю 1,5 млн доларів. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.
23 березня 2026
