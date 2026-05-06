06 травня 2026, 21:48

В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів

Фото: поліція Одеської області
В Одесі правоохоронці затримали посадовця морського навчального закладу, який налагодив корупційну схему "допомоги" студентам

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає RegioNews..

За даними слідства, 53-річний офіцер одного з вищих навчальних закладів Одеси, що готує фахівців для морської галузі, пропонував за гроші "допомогти” курсантам отримати допуск до сесії та уникнути відрахування.

"В одного із випускників, який мав борги у різних дисциплінах, посадовець вимагав майже 1600 доларів за допуск до іспитів та успішне закриття сесії. У разі ж відмови платити погрожував провалом сесії, недопуском до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та неотриманням диплома бакалавра”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали офіцера під час отримання ним всієї суми хабаря у власному автомобілі неподалік навчального закладу. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ - одержання неправомірної вигоди. Чоловіку загрожує до 8 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинну групу. Зловмисники за хабарі видавали посвідчення на керування спеціальною технікою.

