Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

За даними слідства, 53-річний офіцер одного з вищих навчальних закладів Одеси, що готує фахівців для морської галузі, пропонував за гроші "допомогти” курсантам отримати допуск до сесії та уникнути відрахування.

"В одного із випускників, який мав борги у різних дисциплінах, посадовець вимагав майже 1600 доларів за допуск до іспитів та успішне закриття сесії. У разі ж відмови платити погрожував провалом сесії, недопуском до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та неотриманням диплома бакалавра”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали офіцера під час отримання ним всієї суми хабаря у власному автомобілі неподалік навчального закладу. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ - одержання неправомірної вигоди. Чоловіку загрожує до 8 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.