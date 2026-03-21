Сили оборони уразили пункти управління та ремонтну базу окупантів на Запоріжжі та Донеччині
У ніч на 21 березня ЗСУ завдали ударів по кількох важливих об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Маріуполі на Донеччині уразили пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон".
У селі Хліборобне на Запоріжжя під удар потрапив ремонтний підрозділ російської армії.
Крім того, ЗСУ уразили командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у селі Парасковіївка на Донеччині.
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
У Силах оборони наголошують, що продовжуватимуть нищити військові об’єкти ворога як в окупації, так і на території РФ до повного припинення збройної агресії.
Нагадаємо, вночі 21 березня Сили оборони України завдали удару по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Підприємство виробляє пально-мастильні матеріали для потреб російської армії.