У ніч на 21 березня ЗСУ завдали ударів по кількох важливих об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Маріуполі на Донеччині уразили пункт управління підрозділу зі складу центру "Рубікон".

У селі Хліборобне на Запоріжжя під удар потрапив ремонтний підрозділ російської армії.

Крім того, ЗСУ уразили командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у селі Парасковіївка на Донеччині.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що продовжуватимуть нищити військові об’єкти ворога як в окупації, так і на території РФ до повного припинення збройної агресії.

Нагадаємо, вночі 21 березня Сили оборони України завдали удару по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Підприємство виробляє пально-мастильні матеріали для потреб російської армії.