Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з внутрішньою безпекою СБУ затримали чинного офіцера спецслужби на рекордному хабарі

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації.

Вартість таких "послуг” становила 8,5 тисяч доларів США з особи. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства лише "на папері” – без фактичного виконання роботи чи перебування на робочому місці.

Схему викрили після того, як один із потенційних "клієнтів” звернувся до правоохоронців. Подальше документування протиправної діяльності та передача коштів відбувалися під контролем оперативників.

"Сьогодні співробітника СБУ затримано безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

