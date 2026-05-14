У Конча-Заспі внаслідок обстрілу згорів будинок депутата-втікача Шахова

У ніч на 14 травня російська армія завдала по Україні масованого удару. У Київській області внаслідок атаки згорів будинок народного депутата

Такі кадри депутат опублікував у своєму блозі, передає RegioNews.

Сергій Шахов повідомив, що російський дрон цілеспрямовано влучив у будинок його дітей. Він опублікував відео з наслідками.

"Страшна ніч для українців! Співчуваю всім, хто постраждав від варварського нападу терористів! Цієї ночі "Шахед" також цілеспрямовано влучив у будинок моїх дітей", — написав Сегій Шахов.

Де зараз Сергій Шахов

У 2023 році ВАКС оголосив Сергія Шахова у розшук у справі про недекларування на 88 мільйонів гривень.

У 2025 році в ЗМІ з'являлась інформація, що Шахов уже кілька років живе в елітних апартаментах у Дубаї. При цьому депутат підключався до онлайн-засідань парламентського комітету з питань екологічної політики. Публічно він та його адвокати пояснюють це тим, що він нібито перебуває за кордоном для лікування.