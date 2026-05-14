21:30  14 травня
Росіяни вербують студентів для війни проти України
20:50  14 травня
На Миколаївщині засудили чоловіка, який "зливав" дані ТЦК
20:35  14 травня
Прикордонники дроном знищили російвського "ждуна"
UA | RU
UA | RU
14 травня 2026, 19:45

У Конча-Заспі внаслідок обстрілу згорів будинок депутата-втікача Шахова

14 травня 2026, 19:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 14 травня російська армія завдала по Україні масованого удару. У Київській області внаслідок атаки згорів будинок народного депутата

Такі кадри депутат опублікував у своєму блозі, передає RegioNews.

Сергій Шахов повідомив, що російський дрон цілеспрямовано влучив у будинок його дітей. Він опублікував відео з наслідками.

"Страшна ніч для українців! Співчуваю всім, хто постраждав від варварського нападу терористів! Цієї ночі "Шахед" також цілеспрямовано влучив у будинок моїх дітей", — написав Сегій Шахов.

Де зараз Сергій Шахов

У 2023 році ВАКС оголосив Сергія Шахова у розшук у справі про недекларування на 88 мільйонів гривень.

У 2025 році в ЗМІ з'являлась інформація, що Шахов уже кілька років живе в елітних апартаментах у Дубаї. При цьому депутат підключався до онлайн-засідань парламентського комітету з питань екологічної політики. Публічно він та його адвокати пояснюють це тим, що він нібито перебуває за кордоном для лікування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
депутат обстріл Київська область
Наслідки масованої атаки: понад 14 тисяч родин на Київщині залишаються без світла
14 травня 2026, 18:20
На Київщині зросла кількість постраждалих до семи, серед них – дитина
14 травня 2026, 08:27
Ракетно-дроновий удар по Київщині: пошкодження у шести районах, є постраждалі
14 травня 2026, 07:36
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Удар по місії ООН та загибель жінки: росіяни влаштували масований терор дронами у Херсоні
14 травня 2026, 21:41
Євробачення-2026: де дивитись і коли виступає Україна
14 травня 2026, 21:40
Росіяни вербують студентів для війни проти України
14 травня 2026, 21:30
Сили оборони вдарили по базах 51-ї армії РФ на Донеччині
14 травня 2026, 21:25
Ракета, якою РФ вдарила по будинку в Києві, виготовлена цьогоріч - Зеленський
14 травня 2026, 21:15
На Миколаївщині засудили чоловіка, який "зливав" дані ТЦК
14 травня 2026, 20:50
На Херсонщині поліцейське авто підірвалося на міні під час евакуації
14 травня 2026, 20:44
Прикордонники дроном знищили російвського "ждуна"
14 травня 2026, 20:35
15 травня оголошено днем пам'яті за загиблими від масованої атаки окупантів
14 травня 2026, 20:28
Удар по Києву: зросла кількість загиблих - серед них діти
14 травня 2026, 20:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Всі блоги »