У Львові внаслідок обриву будівельної люльки загинули троє робітників
У Львові 14 травня на вул. Очеретяній під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо, двоє із них — громадяни Туреччини.
Встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.
