У Львові внаслідок обриву будівельної люльки загинули троє робітників

У Львові 14 травня на вул. Очеретяній під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо, двоє із них — громадяни Туреччини.

Встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

