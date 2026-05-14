14 травня 2026, 18:45

Без світла та їжі: в Харкові врятували дитину з небезпечних умов

Фото: прокуратура
У Харкові правоохоронці вилучили 12-річну дитину з небезпечних умов. Дівчинка жила без світла, їжі та без нагляду дорослих

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що під час обстеження матері вдома не було. 12-річна дівчинка була сама вдома, голодна та брудна. За слвоами дитини, її мати систематично вживає наркотики. У квартирі відсутні електропостачання, газопостачання, водопостачання та продукти харчування. Також відомо, що дитина у школу не ходила.

"За таких обставин правоохоронцями ухвалено рішення про негайне вилучення дитини з небезпечного середовища. Дівчинку доставлено до міської лікарні для надання необхідної медичної допомоги та подальшого обстеження. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині жінка отримала підозру у створенні дитячої порнографії. Жертвою стала її власна донька.

