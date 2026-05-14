14 травня 2026, 19:12

Ціна майбутнього дитини — $5500: на Харківщині затримали адвоката, який "торгував" рішенням суду

Фото: поліція Харківської області
 На Харківщині поліцейські викрили адвоката, який вимагав гроші за “вирішення питання” у суді. Зловмисника затримали під час отримання грошей 

Про це повідомляє поліції Харківської області, передає RegioNews.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що у суді триває розгляд цивільної справи між чоловіком та його колишньою дружиною щодо визначення місця проживання їхнього неповнолітнього сина.

До чоловіка, батька дитини, звернувся 43-річний адвокат та висунув вимогу передати йому 5500 доларів за, нібито, вирішення питання щодо проживання сина на його користь. Адвокат запевняв, що вже передав власні кошти для впливу на ухвалення необхідного рішення судом, а чоловік має компенсувати йому ці витрати.

14 травня правоохоронці затримали адвоката в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 5500 доларів.

За даним фактом проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо,що у Києві правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування. Таким чином чоловіки призовного віку могли отримувати бронювання від мобілізації.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
