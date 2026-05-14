Ціна майбутнього дитини — $5500: на Харківщині затримали адвоката, який "торгував" рішенням суду

На Харківщині поліцейські викрили адвоката, який вимагав гроші за “вирішення питання” у суді. Зловмисника затримали під час отримання грошей

Про це повідомляє поліції Харківської області.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що у суді триває розгляд цивільної справи між чоловіком та його колишньою дружиною щодо визначення місця проживання їхнього неповнолітнього сина.

До чоловіка, батька дитини, звернувся 43-річний адвокат та висунув вимогу передати йому 5500 доларів за, нібито, вирішення питання щодо проживання сина на його користь. Адвокат запевняв, що вже передав власні кошти для впливу на ухвалення необхідного рішення судом, а чоловік має компенсувати йому ці витрати.

14 травня правоохоронці затримали адвоката в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 5500 доларів.

За даним фактом проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відкритому за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину.

