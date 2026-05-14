Як одеський бізнесмен Кауфман забрав фармдистрибʼютора у росіян

Одеський бізнесмен Борис Кауфман отримав контроль над фармацевтичним дистриб’ютором Вента ЛТД, який до початку повномасштабної війни належав російській фармгрупі Катрен

Про це повідомляє Економічна правда.

За даними співрозмовників видання на фармацевтичному ринку, із літа 2025 року представники фармвиробників та великих аптечних мереж проводили переговори у Відні щодо майбутнього компанії. На одній із зустрічей був присутній Кауфман, якого представили як нового власника "Венти”. За словами джерел, тоді обговорювалося нарощення частки компанії на ринку.

Компанію "Вента ЛТД” заснували у 1998 році Олександр Волошин, Борис Мурило та Денис Арзамасцев. У 2008 році російська компанія "Катрен” придбала "Венту” та до 2016 року сконцентрувала 90% її капіталу.

Після цього структура власності змінилася: 66% перейшли громадянину РФ Сергєю Мішку та громадянам Німеччини Генріху і Ганні Ріттерам, ще 24% залишалися у власності "Катрена”.

Після початку повномасштабного вторгнення 24% компанії, що належали російському "Катрену”, арештували та за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

З 2022 року контроль над компанією зосередив її багаторічний керівник Олександр Волошин. Наразі він прямо володіє 70% компанії та ще 24% — через пов’язану структуру "І.К.Вел”. Ще 6% належать бізнесмену Олександр Чумак.

Борис Кауфман є засновником інвестгрупи Vertex United та співвласником дистриб’ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.

Нагадаємо, що Кауфман є фігурантом кількох антикорупційних розслідувань. У 2022 році його затримували Державне бюро розслідувань та Національне антикорупційне бюро України. НАБУ підозрює його у створенні злочинної організації та підкупі посадовців. Згодом бізнесмен вийшов із СІЗО під заставу 129 млн грн.