14:22  14 травня
У Києві спирт перетворювали на "елітний" алкоголь – викрито підпільний цех
11:53  14 травня
У Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі
10:18  14 травня
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
UA | RU
UA | RU
14 травня 2026, 17:55

У Харкові затримали ділка, який продавав відстрочки через "хвору матір"

14 травня 2026, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

Поліція Харкова затримала зловмисника на одержанні 10 тисяч доларів за “вирішення питання” з мобілізацією

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Встановлено, що 54-річний фігурант налагодив механізм отримання неправомірної вигоди. У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого наприкінці березня, було задокументовано факт вимагання грошових коштів.

Зокрема, під час особистої зустрічі підозрюваний висунув вимогу заявнику передати йому 10 тисяч доларів.

За ці кошти зловмисник мав здійснити вплив на службових осіб медичних закладів, а саме для отримання фіктивних висновків про стан здоров’я матері заявника, яка нібито потребує стороннього догляду.

А також обіцяв вплинути на посадовців районного центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відстрочки від призову на військову службу на підставі цих документів.

12 травня безпосередньо під час передачі всієї суми неправомірної вигоди чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Нагадаємо, що народному депутату України, підозрюваному у державній зраді та зриві мобілізації, обрали запобіжний захід - безальтернативне тримання під вартою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків мобілізація затримання
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Ціна майбутнього дитини — $5500: на Харківщині затримали адвоката, який "торгував" рішенням суду
14 травня 2026, 19:12
У Львові внаслідок обриву будівельної люльки загинули троє робітників
14 травня 2026, 18:49
Без світла та їжі: в Харкові врятували дитину з небезпечних умов
14 травня 2026, 18:45
У Києві наркодилери зашивали метадон у секонд-хенд
14 травня 2026, 18:25
Наслідки масованої атаки: понад 14 тисяч родин на Київщині залишаються без світла
14 травня 2026, 18:20
На Київщині викрили схему "туризму" для ухилянтів
14 травня 2026, 18:00
У багатоповерхівці під Києвом знешкодили нерозірвану ракету
14 травня 2026, 17:43
Держзрада та підрив мобілізації: нардепа відправили у СІЗО без права на заставу
14 травня 2026, 17:16
У Києві та Запоріжжі затримали "ідейних" агентів ФСБ
14 травня 2026, 16:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Всі блоги »