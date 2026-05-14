У Харкові затримали ділка, який продавав відстрочки через "хвору матір"

Поліція Харкова затримала зловмисника на одержанні 10 тисяч доларів за “вирішення питання” з мобілізацією

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що 54-річний фігурант налагодив механізм отримання неправомірної вигоди. У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого наприкінці березня, було задокументовано факт вимагання грошових коштів.

Зокрема, під час особистої зустрічі підозрюваний висунув вимогу заявнику передати йому 10 тисяч доларів.

За ці кошти зловмисник мав здійснити вплив на службових осіб медичних закладів, а саме для отримання фіктивних висновків про стан здоров’я матері заявника, яка нібито потребує стороннього догляду.

А також обіцяв вплинути на посадовців районного центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відстрочки від призову на військову службу на підставі цих документів.

12 травня безпосередньо під час передачі всієї суми неправомірної вигоди чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

