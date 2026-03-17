17 березня 2026, 13:37

Українських інженерів затримали за допомогу у відновленні нафтозаводів РФ

Фото: Прокуратура України
Українських інженерів, які брали участь у відновленні нафтопереробних заводів Росії, затримали та висунули їм підозри

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про керівника відділу та двох інженерів, які після початку повномасштабної агресії Російська Федерація співпрацювали зі структурами паливно-енергетичного комплексу агресора.

За даними слідства, вони продовжили роботу з афілійованою інжиніринговою компанією РФ та виконували проєктно-технічні роботи з реконструкції й модернізації нафтогазової інфраструктури, зокрема об’єктів, пов’язаних із групою "Газпром". За винагороду розробляли технічну документацію для відновлення обладнання на російських нафтопереробних заводах, у тому числі пошкоджених.

Комунікацію з представниками держави-агресора вони підтримували через закриті месенджери та електронну пошту, використовуючи спеціалізоване інженерне програмне забезпечення.

Правоохоронці задокументували діяльність інженерів і 25 лютого 2026 року затримали їх за місцями проживання.

Під час обшуків вилучено техніку з проєктною документацією та листуванням із російськими замовниками.

Фігурантам повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух". Пʼятьох організаторів ворожих осередків затримали під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

