Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула жінка, серед поранених — трирічна дитина

Російські війська завдали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинула жінка, поранень зазнали трирічна дитина та 87-річна мешканка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Синельниківському районі окупанти атакували дронами Межівську, Українську та Богинівську громади. Через ворожі удари загинула 46-річна жінка. Також поранення дістала 3-річна дівчинка — дитину у стані середньої тяжкості госпіталізували.

У Нікопольському районі близько 08:00 російські військові спрямували FPV-дрон на одне із сіл Мирівської територіальної громади. Під удар потрапив місцевий навчальний заклад. Осколкових поранень зазнала 87-річна жінка, її доправили до лікарні.

Інформація щодо руйнувань та наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська вранці у Нікопольському районі атакували бригаду ДСНС, поранений рятувальник.