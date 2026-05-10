10 травня 2026, 13:16

Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула жінка, серед поранених — трирічна дитина

Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські війська завдали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинула жінка, поранень зазнали трирічна дитина та 87-річна мешканка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Синельниківському районі окупанти атакували дронами Межівську, Українську та Богинівську громади. Через ворожі удари загинула 46-річна жінка. Також поранення дістала 3-річна дівчинка — дитину у стані середньої тяжкості госпіталізували.

У Нікопольському районі близько 08:00 російські військові спрямували FPV-дрон на одне із сіл Мирівської територіальної громади. Під удар потрапив місцевий навчальний заклад. Осколкових поранень зазнала 87-річна жінка, її доправили до лікарні.

Інформація щодо руйнувань та наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська вранці у Нікопольському районі атакували бригаду ДСНС, поранений рятувальник.

