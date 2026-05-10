В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 2200 гектарів
В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Це результат 1821 пожежі
Про це повідомляє ДСНС в Телеграмі, передає RegioNews.
"Майже 2250 гектарів української землі вигоріло внаслідок пожеж в екосистемах. Це результат 1821 пожежі, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість", - йдеться у повідомленні.
Масштаби займань за областями:
- Житомирська — 842.3 га;
- Чернігівська — 503.65 га;
- Київська — 201.47 га;
- Рівненська — 182.73 га;
- Закарпатська — 114.04 га;
- Дніпропетровська — 80.13 га;
- Волинська — 61.27 га; Харківська — 60.26 га;
- Вінницька — 41.69 га;
- Львівська — 40.08 га;
- Полтавська — 23.75 га;
- Черкаська — 17.64 га;
- Івано-Франківська — 13.42 га;
- Одеська — 13.23 га та інші регіони країни.
У ДСНС зазначають, що спалювання сухостою та сміття є нищенням природи та загроза життю.
Нагадаємо, що у Зоні відчуження в Київській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею 1200 га.
08 травня 2026
