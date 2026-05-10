10 травня 2026, 16:11

В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 2200 гектарів

Фото: ДСНС
В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Це результат 1821 пожежі

Про це повідомляє ДСНС в Телеграмі, передає RegioNews.

"Майже 2250 гектарів української землі вигоріло внаслідок пожеж в екосистемах. Це результат 1821 пожежі, які нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість", - йдеться у повідомленні.

Масштаби займань за областями:

  • Житомирська — 842.3 га;
  • Чернігівська — 503.65 га;
  • Київська — 201.47 га;
  • Рівненська — 182.73 га;
  • Закарпатська — 114.04 га;
  • Дніпропетровська — 80.13 га;
  • Волинська — 61.27 га; Харківська — 60.26 га;
  • Вінницька — 41.69 га;
  • Львівська — 40.08 га;
  • Полтавська — 23.75 га;
  • Черкаська — 17.64 га;
  • Івано-Франківська — 13.42 га;
  • Одеська — 13.23 га та інші регіони країни.

У ДСНС зазначають, що спалювання сухостою та сміття є нищенням природи та загроза життю.

Нагадаємо, що у Зоні відчуження в Київській області триває ліквідація масштабної лісової пожежі площею 1200 га.

