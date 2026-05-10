Масований обстріл Запоріжжя: майже 800 ударів за добу, є загиблий та поранені
Через російські обстріли на Запоріжжі одна людина загинула, ще троє поранені: поліція документує наслідки воєнних злочинів РФ
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
Минулої доби окупанти завдали 781 удар по населених пунктах Запорізької області.
Російські війська застосували 599 БпЛА (переважно FPV), здійснили 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 174 удари з артилерійських установок.
У Преображенці FPV-дрон атакував цивільний автомобіль: загинув 68-річний чоловік, також поранені 62-річна жінка та 63-річний чоловік.
У Комишувасі внаслідок влучання ворожого безпілотника поранено 75-річну жінку.
