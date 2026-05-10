У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на авто працівника міськради
Російські війська у Корабельному районі Херсона атакували дроном авто працівника міськради – чоловіка госпіталізували
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews .
"Близько 8.40 російський дрон атакував авто 53-річного працівника Херсонської міської ради в Корабельному районі. Наразі він ушпиталений", - написав він.
За інформацією Шанька, чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення стегна.
Лікарі надають потерпілому потрібну допомогу.
Нагадаємо, що на Харківщині через обстріл росіян 10 травня постраждало вісім людей, серед них двоє дітей.
