Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews .

"Близько 8.40 російський дрон атакував авто 53-річного працівника Херсонської міської ради в Корабельному районі. Наразі він ушпиталений", - написав він.

За інформацією Шанька, чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення стегна.

Лікарі надають потерпілому потрібну допомогу.