Обстріли Харківщини: восьмеро поранених, серед яких двоє дітей
Про це повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов, передає RegioNews .
"Внаслідок обстрілів постраждало 8 людей, серед них - двоє дітей. У м.Харків пережили гостру реакцію на стреси жінки 74, 70, 32 років та двоє 8-річних хлопчиків; у с.Стецьківка Великобурлуцької громади зазнали поранень чоловіки 37 і 43 років жінка"3.
За його інформацією, минулі дні вражених ударів зазнали Індустріальний район міста Харків та 7 населених пунктів Харківської області.
Синьогубов додав, що у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Одноробівка, с. Івано-Шийчине), у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Стецьківка).
Ворог застосовував по Харківщині 5 БПЛА типу "Молнія", 3 FPV-дрони, 14 БПЛА (тип встановлюється).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 253 людей.
