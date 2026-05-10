13:16  10 травня
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула жінка, серед поранених — трирічна дитина
11:37  10 травня
У Харкові викрили дует "закладчиків": вилучено понад 300 згортків із психотропами
15:45  09 травня
Масштабна пожежа на Чернігівщині: рятувальники локалізували вогонь
UA | RU
UA | RU
10 травня 2026, 13:47

На Черкащині суд залишив чинним вирок священнику УПЦ

10 травня 2026, 13:47
Читайте также на русском языке
Фото: САП
Читайте также
на русском языке

На Черкащині апеляція залишила без змін вирок суду першої інстанції, яким одного з очільників релігійного осередку УПЦ визнано винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"За участі прокурорів Черкаської обласної прокуратури та Черкаської окружної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким одного з очільників релігійного осередку УПЦ в Черкаській області визнано винним у вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у січні 2024 року священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті. Він висловлював нетерпимість до вірян інших релігійних організацій та ображав їхні переконання.

Відеозвернення було розміщене у відкритому доступі на інтернет-ресурсах для необмеженого кола осіб, наголосили у прокуратурі.

У лютому 2026 року вироком Придніпровського районного суду Черкас обвинуваченого визнали винним та призначили штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час апеляційного розгляду суд відхилив доводи захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, що Придніпровський районний суд Черкас визнав митрополита Черкаського та Канівського УПЦ МП Феодосія Снігірьова винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Черкаська область УПЦ вирок суд
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула жінка, серед поранених — трирічна дитина
10 травня 2026, 13:16
Росія розширила "Алабугу" на 340 га: супутникові знімки підтверджують масштабне будівництво цехів для "шахедів"
10 травня 2026, 12:53
Вогонь охопив 1200 гектарів: у Зоні відчуження на Київщині вирує масштабна лісова пожежа
10 травня 2026, 12:14
На Дніпропетровщині росіяни дроном атакували пожежну машину, є поранений
10 травня 2026, 11:57
У Харкові викрили дует "закладчиків": вилучено понад 300 згортків із психотропами
10 травня 2026, 11:37
Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині: є поранений
10 травня 2026, 11:14
Стрілянина у Черкасах: чоловік відкрив вогонь по дітях через бузок
10 травня 2026, 10:57
У Львові затримали зловмисника, який взяв у заручниці дитину: деталі
10 травня 2026, 10:41
Росія атакувала Україну 27 дронами: серед "шахедів" виявили "Гербери" та "Пародії"
10 травня 2026, 10:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »