На Черкащині апеляція залишила без змін вирок суду першої інстанції, яким одного з очільників релігійного осередку УПЦ визнано винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

"За участі прокурорів Черкаської обласної прокуратури та Черкаської окружної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким одного з очільників релігійного осередку УПЦ в Черкаській області визнано винним у вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у січні 2024 року священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті. Він висловлював нетерпимість до вірян інших релігійних організацій та ображав їхні переконання.

Відеозвернення було розміщене у відкритому доступі на інтернет-ресурсах для необмеженого кола осіб, наголосили у прокуратурі.

У лютому 2026 року вироком Придніпровського районного суду Черкас обвинуваченого визнали винним та призначили штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час апеляційного розгляду суд відхилив доводи захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Нагадаємо, що Придніпровський районний суд Черкас визнав митрополита Черкаського та Канівського УПЦ МП Феодосія Снігірьова винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.