10 травня 2026, 17:54

На Харківщині перекинулася вантажівка MAN, є травмовані

Фото: поліція Харківської області
У селищі Коротич 10 травня близько 14:15 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN. Унаслідок аварії травмувалися двоє людей

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 49-річний водій вантажівки не впорався з керуванням, через що транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.

У салоні автомобіля перебував 15-річний син водія. Обох постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що 8 травня сталась аварія на автошляху Виступовичі - Житомир – Могилів-Подільський у межах села Гуйви. Є постраждалі.

