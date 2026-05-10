У селищі Коротич 10 травня близько 14:15 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля MAN. Унаслідок аварії травмувалися двоє людей

За попередніми даними, 49-річний водій вантажівки не впорався з керуванням, через що транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.

У салоні автомобіля перебував 15-річний син водія. Обох постраждалих доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

