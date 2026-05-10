10 травня 2026, 18:15

У Херсонські області через російські обстріли постраждали четверо цивільних

У Херсонській області впродовж 10 травня внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 10 травня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що чотири людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, зазначає прокуратура, троє жителів обласного центру та жителька селища Комишани постраждали від ворожих атак, скоєних за допомогою FPV-дронів та вибухівки, що окупанти скинули з БпЛА. Серед поранених – співробітник міськради Херсона.

Унаслідок ударів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів.

Нагадаємо, що російські війська у Корабельному районі Херсона атакували дроном автомобіль працівника міськради, 53-річного чоловіка госпіталізували.

