Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 10 травня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що чотири людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, зазначає прокуратура, троє жителів обласного центру та жителька селища Комишани постраждали від ворожих атак, скоєних за допомогою FPV-дронів та вибухівки, що окупанти скинули з БпЛА. Серед поранених – співробітник міськради Херсона.

Унаслідок ударів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів.

Нагадаємо, що російські війська у Корабельному районі Херсона атакували дроном автомобіль працівника міськради, 53-річного чоловіка госпіталізували.