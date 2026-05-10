У Харкові російський безпілотник атакував будинок
Російські війська 10 травня атакували Харків безпілотником. Під ударом опинився Київський район міста. На місці події працювали екстрені служби
Про атаку повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, внаслідок удару ворожого БпЛА спалахнула пожежа.
Згодом стало відомо, що через атаку загорівся дах приватного будинку. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Станом на зараз інформації про постраждалих немає — до медиків ніхто не звертався.
Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж 10 травня внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних.
