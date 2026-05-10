Київських автомобілістів попереджають про тимчасові незручності на одній із головних транспортних артерій міста. На мосту імені Патона розпочалися невідкладні ремонтні роботи, що вплине на пропускну здатність переправи

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як повідомили в комунальному підприємстві "Київавтошляхміст", під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна.

Щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу, пошкоджену ділянку ремонтуватимуть.

За попередньою оцінкою, дефект має локальний характер і на даний час не впливає на загальний технічний стан мосту.

Водночас фахівці наголошують, що пошкодження потребує оперативного усунення.

Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 14 травня.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів мостом.

Міст імені Патона — один із мостів через Дніпро у Києві. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри. Міст перебуває у державній власності, у 2021 році був переданий на баланс Міністерства відновлення під "Велике будівництво".