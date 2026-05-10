13:16  10 травня
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула жінка, серед поранених — трирічна дитина
11:37  10 травня
У Харкові викрили дует "закладчиків": вилучено понад 300 згортків із психотропами
15:15  10 травня
Бійка закінчилася стріляниною: на Львівщині чоловік розрядив рушницю в іномарку сусіда
UA | RU
UA | RU
10 травня 2026, 17:25

У Києві частково обмежать рух на мосту Патона до 14 травня

10 травня 2026, 17:25
Читайте также на русском языке
Фото: village.com.ua
Читайте также
на русском языке

Київських автомобілістів попереджають про тимчасові незручності на одній із головних транспортних артерій міста. На мосту імені Патона розпочалися невідкладні ремонтні роботи, що вплине на пропускну здатність переправи

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Як повідомили в комунальному підприємстві "Київавтошляхміст", під час планового технічного огляду фахівці виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна.

Щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу, пошкоджену ділянку ремонтуватимуть.

За попередньою оцінкою, дефект має локальний характер і на даний час не впливає на загальний технічний стан мосту.

Водночас фахівці наголошують, що пошкодження потребує оперативного усунення.

Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 14 травня.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів мостом.

Нагадаємо, що у 2025 році у мережі опублікували кадри, на яких видно, як рештки моста падають у Дніпро.

Міст імені Патона — один із мостів через Дніпро у Києві. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри. Міст перебуває у державній власності, у 2021 році був переданий на баланс Міністерства відновлення під "Велике будівництво".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
міст міст Патона Київ обмеження руху
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Харківщині перекинулася вантажівка MAN, є травмовані
10 травня 2026, 17:54
Російські війська атакували Куцурубську громаду дроном: постраждав 19-річний хлопець
10 травня 2026, 16:56
В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло понад 2200 гектарів
10 травня 2026, 16:11
У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на авто працівника міськради
10 травня 2026, 15:48
Бійка закінчилася стріляниною: на Львівщині чоловік розрядив рушницю в іномарку сусіда
10 травня 2026, 15:15
Обстріли Харківщини: восьмеро поранених, серед яких двоє дітей
10 травня 2026, 14:49
Масований обстріл Запоріжжя: майже 800 ударів за добу, є загиблий та поранені
10 травня 2026, 14:12
На Черкащині суд залишив чинним вирок священнику УПЦ
10 травня 2026, 13:47
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула жінка, серед поранених — трирічна дитина
10 травня 2026, 13:16
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »