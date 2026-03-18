18 березня 2026, 07:06

Українські бійці ліквідували за добу понад 1700 окупантів – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За минулу добу Сили оборони знищили 1710 окупантів, три танки, 11 бронемашин, 29 артилерійських систем, а також 230 одиниць автомобільної техніки ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.03.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 18 березня 2026 року

Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю 1,5 млн доларів. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.

