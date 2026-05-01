Правоохоронці провели масштабне відпрацювання у різних регіонах України для протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів. Упродовж тижня провели понад 180 обшуків

Правоохоронці виявили 20 схронів із вогнепальною зброєю та боєприпасами – як у прифронтових областях, так і на заході країни, зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецька, Чернігівська.

Окремі схрони містили бойові комплекти, достатні для ведення бойових дій: автомати, гранатомети, протипіхотні міни, пластид, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети.

Загалом за тиждень правоохоронці вилучили:

154 одиниці стрілецької зброї;

904 гранати, міни та гранатомети;

понад 56,5 тисяч набоїв різного калібру;

майже 80 кг вибухівки;

134 магазини та комплектуючі до вогнепальної зброї.

За результатами заходів 32 особам повідомили про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю – незаконне зберігання та збут зброї. Фігурантам загрожує до семи років ув'язнення.

