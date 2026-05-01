01 травня 2026, 13:30

На Кіровоградщині знищили дві бойові частини ракети загальною вагою 800 кг

Фото: поліція
Після чергової масованої атаки ворога на полі поблизу одного з населених пунктів Кіровоградщини виявили уламки ракети, які не здетонували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час обстеження території вибухотехніки встановили, що знайдена ракета мала дві бойові частини, вага кожної з яких становила близько 400 кг.

Фахівці вилучили небезпечні знахідки з ґрунту та перевезли їх на безпечну відстань. Обидві бойові частини знищили шляхом контрольованого підриву.

Поліцейські вкотре нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи чіпати їх – про знахідку слід одразу повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Київщині лісник натрапив на мінометну міну "НОНА". Сапери знешкодили боєприпас.

війна обстріли Кіровоградська область ракета ракетний удар вибухотехніки
