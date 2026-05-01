Фото: поліція

У Броварах поліцейські затримали двох фігурантів, які намагалися спалити кавʼярню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцеві мешканці віком 38 та 43 роки заздалегідь домовилися про підпал. За допомогою дизельного палива та ганчірок вони підпалили пакет із запалювальною сумішшю, залишили його біля вхідних дверей в кавʼярню та пішли геть. Однак пожежа на приміщення не поширилась.

Правоохоронці розшукали та затримали фігурантів. Наразі вони перебувають в ізоляторі. Чоловікам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині п’яний чоловік спалив будинок своєї коханої. Внаслідок пожежі помешкання повністю знищено.