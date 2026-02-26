13:15  26 лютого
26 лютого 2026, 13:54

Ексзаступник мера Харкова Руденко залишатиметься в СІЗО: суд відмовив у заставі

26 лютого 2026, 13:54
Андрій Руденко. Фото: Суспільне Харків
Колишній заступник Харківського міського голови Андрій Руденко, підозрюваний у привласненні коштів, виділених на фортифікації, за рішенням суду перебуватиме в СІЗО до квітня 2026 року

Про це в коментарі кореспондентові "Думки" повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передає RegioNews.

Зазнгачається, що захист Руденка подав клопотання про зміну запобіжного заходу. 16 лютого Київський районний суд Харкова ухвалив змінити тримання під вартою на можливість внесення застави в розмірі 1,33 млн грн.

Прокурор подав апеляцію, і 19 лютого апеляційний суд задовольнив скаргу: рішення суду від 16 лютого було скасоване, а Руденко залишився під вартою без визначення застави на два місяці.

"Руденко А.І. на цей час перебуває під вартою", – підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, Руденко обіймав посаду заступника міського голови Харкова з питань житлово-комунального господарства з лютого 2015 року.

1 квітня 2024 року його було звільнено з цієї посади. Тоді повідомлялося, що правоохоронці провели обшук у його помешканні. Зазначалося, що слідчі дії стосувалися не Руденка особисто, а його дружини, яку підозрювали в постачанні колючого дроту для фортифікаційних споруд у регіоні та місті.

28 червня 2025 року Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про підозру колишньому заступнику мера Харкова та групі осіб у привласненні 5,4 млн грн бюджетних коштів, які виділили на облаштування фортифікацій.

Читайте також: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні

