Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 95 зі 115 російських дронів
У ніч на 25 лютого ворог атакував Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 95 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі та під ранок 25 лютого росіяни атакували "шахедами" критичну і транспортну інфраструктуру на Миколаївщині.
