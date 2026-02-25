Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 лютого ворог атакував Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 95 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі та під ранок 25 лютого росіяни атакували "шахедами" критичну і транспортну інфраструктуру на Миколаївщині.