Світло вимикатимуть, але не всім: як діятимуть графіки 20 лютого
У п’ятницю, 20 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
У компанії нагадують, що головна причина запровадження заходів обмеження – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українським енергетикам обіцяють по 200 тисяч гривень премії. Фінансуватимуть премію безпосередньо з державного бюджету.