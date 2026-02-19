15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2026, 12:34

Через негоду в Україні знеструмлені понад 450 населених пунктів

19 лютого 2026, 12:34
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 19 лютого через складні погодні умови знеструмлені 458 населених пунктів у шістьох областях

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Сильна ожеледь, налипання мокрого снігу та пориви вітру зумовили повне або часткове знеструмлення 458 населених пунктів у шести областях – Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській", – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджені лінії електропередачі.

Крім того, внаслідок бойових дій у прифронтових регіонах та цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Енергетики здійснюють відновлювальні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, на всіх дорогах державного значення скасували обмеження, які були запроваджені раніше через ускладнення погодних умов та підняття рівня води.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
негода Україна електроенергія світло знеструмлення енергопостачання
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »