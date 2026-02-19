Фото: pixabay

Станом на ранок 19 лютого через складні погодні умови знеструмлені 458 населених пунктів у шістьох областях

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Сильна ожеледь, налипання мокрого снігу та пориви вітру зумовили повне або часткове знеструмлення 458 населених пунктів у шести областях – Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській", – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджені лінії електропередачі.

Крім того, внаслідок бойових дій у прифронтових регіонах та цілеспрямованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Енергетики здійснюють відновлювальні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація.

