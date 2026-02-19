У Києві неповнолітній у нетверезому стані розкидав квіти біля пам'ятної дошки воїна
У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності неповнолітнього хлопця, який у столиці вчинив наругу над місцем пам'яті загиблого воїна
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Хлопець розкидав квіти та забруднив стіну біля меморіальної таблички, встановленої на честь воїна, який віддав життя, захищаючи Україну.
За фактом дрібного хуліганства складено адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП.
Неповнолітній вибачився перед матір'ю загиблого та пройшов профілактичну бесіду разом із родичем. Рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.
Поліція нагадує батькам приділяти увагу вихованню дітей та формувати в них повагу до захисників України.
