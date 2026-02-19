Фото: ДСНС

Пожежа трапилася у Вінниці 19 лютого на вулиці Павла Корнелюка в гуртожитку одного з навчальних закладів

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання виникло в кімнаті на третьому поверсі. Коменданти вчасно зреагували та евакуювали на свіже повітря 120 мешканців гуртожитку.

Як з’ясувалося, причиною займання стали залишені без нагляду ноутбук і телефон на зарядці.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 15 лютого у Черкасах сталася пожежа у пʼятиповерхівці. Вогнеборці врятували 14 людей, з них – три дитини.