У Львові затримали військового, який за $1000 обіцяв "службу в тилу"

Фото: ДПСУ

У Львові викрили військовослужбовця, який намагався незаконно збагатитися перед звільненням зі служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними слідства, 35-річний фігурант знайшов "клієнта" і запропонував йому допомогу у працевлаштуванні до Державної прикордонної служби. За 1000 доларів він обіцяв домовитися про призначення у підрозділ, який не бере участі в бойових завданнях.

Військового затримали безпосередньо під час отримання грошей. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 12 до 18 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.