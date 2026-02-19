У нас штучно конструюється бульбашкове уявлення, начебто маємо кілька класних варіантів кінця війни

Ця бульбашка наповнюється легкозлітним гелієм щирих вірувань у святу справедливість і совісність, а замість шнурочка на кульці – найчистіший ідеал того, як БИ мало бути

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За наявності відсутності вибору, нас натомість помістили в замкнуту систему координат трьох сосен – хоча вся аналітика й прогнозистика війни радше є плоскою пустелею, яка безперешкодно проглядається аж до межі виднокола. Нам же ж віртуальщики далі малюють анімовані файли, в якій нібито є кольорове розмаїття сценаріїв припинення війни на наших, а значить переможних умовах. У реальному світі, поза гарнітурою віртуальної реальності, жоден успішний для нас сценарій не фігурує. Всі ці фантазії квітнуть лише в піалці інфантильної віри людей, від яких, як це полюбляють зображати в сюжетах про Великого Брата, просто-напросто приховують дійсність як таку.

