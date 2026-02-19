15:36  20 лютого
19 лютого 2026, 20:13

Від початку опалювального сезону в Україні загинуло понад 800 людей

19 лютого 2026, 20:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
848 людей, а серед них 23 дітей – саме стільки життів забрали пожежі з початку опалювального сезону в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, за цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення.

"За сухими цифрами – зруйновані оселі, обгорілі стіни, чорний дим і порожні вікна. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини. Кожна з цих історій – це біль родин, страх у дитячих очах, тривога, що залишиться назавжди", – йдеться у повідомленні.

Основні причини пожеж:

понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок;

понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей;

понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, на водоймах України з початку 2026 року загинули 22 людини. Про це повідомили в ДСНС.

