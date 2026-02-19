Фото: поліція

У Стрийському районі поліція повідомила про підозру жінці, яка застрелила собаку односельчанки. Подія сталася 24 січня в одному із сіл району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка побачила на своєму подвір’ї чужого собаку і вистрілила в нього з пневматичної гвинтівки Crosman Phantom. Від отриманого поранення тварина загинула. 37-річна власниця собаки звернулася до поліції.

Слідчі відкрили справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України). Жінці загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Невдовзі суд обере 55-річній підозрюваній запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Харківщині будуть судити 53-річного чоловіка, який з рушниці застрелив собаку сусідки.