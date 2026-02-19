Фото: з відкритих джерел

У пʼятницю, 20 лютого, з 00:00 до 03:00 у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", – йдеться у повідмоленні Міноборони.

Роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, стати на військовий облік тепер можна без ТЦК і медкомісій – у Резерв+ запрацювала нова функція.