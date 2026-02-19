Фото: Львівська митниця

Митники вилучили предмети, які можуть мати історичну цінність

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, що їхав з Польщі в Україну. Серед особистих речей пасажира знайшли предмети, які можуть мати історичну та культурну цінність.

Зокрема, 63-річний уродженець Казахстану намагався провезти 43 німецькі монети, викарбувані у період з 1876 по 1939 роки. Також у нього виявили книгу Беніто Муссоліні "Ich rede mit Bruno" 1942 року видання, в якій він розповідає про стосунки між сином і батьком та розмірковує про фашизм і релігію.

Цінні знахідки вилучили та передали на експертизу, яка має встановити їхню історичну вартість.

На чоловіка склали адмпротокол за порушення митних правил (ч. 3 ст. 471 МКУ).

Нагадаємо, раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.