Фото: поліція

ДТП сталася 18 лютого близько 14:00 в селищі Прибужжя Вознесенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Toyota Auris під керуванням 50-річного водія та Renault Master, за кермом якого перебував 60-річний чоловік.

Травми різного ступеню тяжкості дістали водії автівок, а також дві пасажирки Toyota Auris 18 та 47 років і 62-річна пасажирка Renault. Постраждалих доставили до лікарень.

Відкрито кримінальне провадження. Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та шукають свідків. Інформацію просять передавати за телефоном (0512) 53-13-25 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, 19 лютого на Вінниччині сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві вантажівки MAN i DAF.