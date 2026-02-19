Фото: поліція

Подія сталася 18 лютого близько 16:20 на залізничній станції поблизу міста Глобине

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На перегоні Глобине – Устимівка в районі зупинки "Черевані" юнак потрапив під потяг. Від отриманих травм він помер на місці.

Загиблим виявився 19-річний місцевий мешканець. Тіло юнака направили на судмедекспертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини події з’ясовують правоохоронці.

