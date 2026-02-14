Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

ЗСУ уразили у тимчасово окупованому Криму транспортно-десантний катер БК-16 та радіолокаційну станцію РСП-10 ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових об’єктах ворога.

Підтверджено, що 12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне у Криму був успішно уражений транспортно-десантний катер БК-16 росіян.

Також 12 лютого у районі Гвардійського в Криму ЗСУ уразили радіолокаційна станція РСП-10.

У районі Приморська на тимчасово захопленій території Запорізької області того ж дня Сили оборони уразили вузол зв’язку російських загарбників.

Окрім того, 13 лютого у районі Новоекономічного на тимчасово захопленій території Донеччини був уражений склад боєприпасів ворога.

Втрати росіян та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, раніше Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили полігон "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орєшнік". На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована.