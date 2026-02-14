15:14  14 лютого
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
10:57  14 лютого
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
12:26  14 лютого
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у металевий відбійник
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2026, 12:56

Сили оборони уразили російський транспортно-десантний катер у Криму

14 лютого 2026, 12:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

ЗСУ уразили у тимчасово окупованому Криму транспортно-десантний катер БК-16 та радіолокаційну станцію РСП-10 ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових об’єктах ворога.

Підтверджено, що 12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне у Криму був успішно уражений транспортно-десантний катер БК-16 росіян.

Також 12 лютого у районі Гвардійського в Криму ЗСУ уразили радіолокаційна станція РСП-10.

У районі Приморська на тимчасово захопленій території Запорізької області того ж дня Сили оборони уразили вузол зв’язку російських загарбників.

Окрім того, 13 лютого у районі Новоекономічного на тимчасово захопленій території Донеччини був уражений склад боєприпасів ворога.

Втрати росіян та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, раніше Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили полігон "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орєшнік". На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ЗСУ Крим катер втрати росіян
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
14 лютого 2026, 15:14
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по Херсону: в МВА показали наслідки
14 лютого 2026, 14:33
Біля кордону з Румунією виявили тіло 27-річного чоловіка: намагався втекти з країни
14 лютого 2026, 13:52
На Львівщині знайшли збиту російську ракету "Кинджал"
14 лютого 2026, 13:27
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у металевий відбійник
14 лютого 2026, 12:26
Росіяни атакували дронами Херсон: двоє поранених
14 лютого 2026, 11:54
"Бронювання" через працевлаштування в обмін на хабар: у Києві затримали депутата Почаївської міськради
14 лютого 2026, 11:27
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
14 лютого 2026, 10:57
У Києві повернули опалення в 400 будинків
14 лютого 2026, 10:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »