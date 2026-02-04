Поліцейська, що збила дитину в Прилуках, залишиться під вартою до квітня

Фото: Прокуратура України

Деснянський районний суд міста Чернігова продовжив термін запобіжного заходу ще на 60 днів для поліцейської, підозрюваної у смертельній ДТП в Прилуках, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Жінка перебуватиме під вартою без альтернативи внесення застави до 3 квітня 2026 року.

Процесове керівництво у справі здійснює група прокурорів під головуванням заступника Генерального прокурора Віктора Логачова.

"Будемо намагатися завершити розслідування та направити обвинувальний акт до суду. Очікуємо на результати експертиз, допитуватимемо свідків та проводитимемо процесуальні дії", – додав він.

Слідство встановило, що після наїзду підозрювана не вжила заходів для огородження місця ДТП, не забезпечила своєчасний виклик екстреної медичної допомоги та не надала домедичну допомогу потерпілим.

Нагадаємо, на Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів. 6-річна дівчинка загинула, її 36-річна мати отримала травми. ДТП сталася в середу, 10 грудня, у місті Прилуки Чернігівської області.

Спочатку поліцейській, яка перебувала за кермом, обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Згодом Апеляційний суд Чернігівської області задовольнив клопотання прокуратури. Підозрювану у смертельній ДТП у Прилуках взяли під варту до 7 лютого 2026 року без права внесення застави.