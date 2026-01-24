Фото: pixabay

Д.Трейдинг (ДТЕК) 24 січня ініціювала процедуру дострокового розірвання контракту з "Енергоатомом" після появи заяви голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса про можливий вивід близько 2 млрд грн на користь приватних трейдерів, серед яких – Д.Трейдинг

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Д.Трейдинг офіційно звернулася до державної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" із пропозицією припинити подальше виконання взаємних зобов'язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін", – повідомили в компанії.

Як зазначається, рішення ухвалене через критичні оцінки експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов проведення аукціону, які не залежали від компанії. Тому компанія вважає правильним "ініціювати процедуру дострокового припинення договору з "Енергоатомом", оскільки обставини, за яких він був укладений, стали предметом публічних дискусій".

За даними редактора видання "Наші гроші" Юрія Ніколова, "компанія Ахметова могла до кінця січня заробити на цій оборудці приблизно 400 млн грн, однак після остаточного розриву угоди цього не буде. І недопроданий обсяг енергії "Енергоатом" може швидко виставити на продаж на ринковій ціні".

"В Ахметова був великий куш, але він складав лише 20% від усього пирога. Там по руках розійшлись "опціони" ще на 1,5 млрд грн. Від яких, на відміну від ДТЕК, щось ніхто не біжить відмовлятись", – написав Ніколов.

Водночас він ставить питання, хто примусить "Енергоатом" розірвати решту угод "на злив електроенергії по дешевці" (всього покупцями електроенергії стали 60 компаній).

Нагадаємо, раніше голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що "Енергоатом" через "кричущу некомпетентність або корупційну зацікавленість" може втратити близько 2 млрд грн, продавши значний обсяг електроенергії перед підвищенням прайс-кепів (цінових обмежень).