Фото: pixabay

Д.Трейдинг (ДТЭК) 24 января инициировала процедуру досрочного расторжения контракта с "Энергоатомом" после появления заявления главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса о возможном выводе около 2 млрд грн в пользу частных трейдеров, среди которых – Д.Трейдинг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Д.Трейдинг официально обратилась в государственную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" с предложением прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, с согласия сторон", – сообщили в компании.

Как отмечается, решение принято из-за критических оценок экспертной среды относительно внешних обстоятельств и условий проведения аукциона, которые не зависели от компании. Поэтому компания считает правильным "инициировать процедуру досрочного прекращения договора с "Энергоатомом", поскольку обстоятельства, при которых он был заключен, стали предметом публичных дискуссий".

По данным редактора издания "Наши деньги" Юрия Николова, "компания Ахметова могла до конца января заработать на этой сделке примерно 400 млн грн, однако после окончательного разрыва сделки этого не будет. И недопроданный объем энергии "Энергоатом" может быстро выставить на продажу на рыночной цене".

"У Ахметова был большой куш, но он составлял всего 20% от всего пирога. Там по рукам разошлись "опционы" еще на 1,5 млрд грн. От которых, в отличие от ДТЭК, что-то никто не бежит отказываться", – написал Николов.

В то же время он задает вопрос, кто заставит "Энергоатом" разорвать оставшиеся сделки "на слив электроэнергии по дешевке" (всего покупателями электроэнергии стали 60 компаний).

Напомним, ранее глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что "Энергоатом" из-за "вопиющей некомпетентности или коррупционной заинтересованности" может потерять около 2 млрд грн, продав значительный объем электроэнергии перед повышением прайс-кепов (ценовых ограничений).