24 січня 2026, 10:23

РФ вночі атакувала Україну "Цирконами", балістикою та крилатими ракетами: є влучання на 17 локаціях

24 січня 2026, 10:23
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 24 січня РФ здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 396 засобів повітряного нападу:

  • 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон”;
  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 375 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина. Особливість – залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 372 цілі – 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

  • 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання двох ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 12 локаціях. Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Атака на Україну 24 січня 2026 року

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.

Російська армія вночі атакувала Харків безпілотниками. Зафіксовані 25 ударів по 10 локаціям. Постраждали 19 людей.

